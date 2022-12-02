Про це повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук. Він зазначив, що українці мають навчитися виживати в нових умовах.

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Світла не буде щонайменше до понеділка

За даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, це аварійне відключення може затягнутися на вихідні 3 та 4 грудня. Планові відключення знову ймовірно будуть впроваджені в регіоні лише з понеділка. І це за умови відсутності нових масованих ударів країни-терористки.

Наразі спрогнозувати, який район чи лінія електропередач буде відключена неможливо,

– підкреслив Анатолій Федорук.

Щоб повернути світло в оселі якомога швидше, енергетики виконують свої обов'язки та роблять усе можливе.

Місто робить все можливе

Міський голова зазначив, що наразі місцеве самоврядування робить все можливе для забезпечення критичної інфраструктури альтернативними видами живлення. Зокрема усі наявні в міській раді та комунальних підприємствах генератори були спрямовані на:

КП “Теплокомунсервіс”,

ОСББ,

Пункти незламності,

в школи,

на підтримку інших важливих об’єктів.

Прошу з розумінням поставитися до ситуації, яка склалася. Ми всі разом, всією країною, перебуваємо в однакових умовах. Сподіваюся, це зміниться вже на вихідних,

– підсумував Анатолій Федорук.

Повне звернення Анатолія Федорука: відео

Блекаут у Києві

Зазначимо, що 2 грудня в КМВА повідомили, що Київ поступово наближається до планових відключень світла. Також для цього у столиці збільшили ліміт на споживання електроенергії.

Однак на випадок тривалого відключення світла у столиці відкрили сотні Пунктів незламності, де можна погрітися, зарядити гаджети та під'єднатися до інтернету. У мережі появились адреси таких пунктів.

Проте варто зазначити, що мер Києва закликав киян мати запас технічної та питної води, продуктів, теплі речі на випадок повного блекауту. Адже у місті з населенням в 3,5 мільйона людей і 5 тисяч Пунктів незламності буде надто мало.

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