Под Киевом в День памяти жертв Голодомора снесли памятник чекистам

В субботу, 27 ноября, на Киевщине снесли памятник чекистам. Это произошло в годовщину Голодомора.

Перед сносом памятник расписали словами "НКВД – палачи" и "Слава Украине". Демонтировали "наследие" коммунизма с помощью грузовика.

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Каменную глыбу столкнули с постамента, и она упала на землю.

По данным местных СМИ, памятник неоднократно пытались снести. В то же время попытки не были успешными, а все надписи, которые на глыбе оставляли активисты, загадочно исчезали.

Еще до Революции Достоинства здесь возлагали цветы, в частности, бойцы расформированного подразделения МВД "Беркут",

– говорится в сообщении.

Памятник был посвящен 227-му полку НКВД. По данным Института истории Украины НАН на протяжении 1939 – 1941 годов он депортировал людей из украинских земель и охранял тюрьмы.

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В Украинском институте национальной памяти ранее отметили, что этот памятник содержит символику коммунистического тоталитарного режима и подлежит обязательному демонтажу.

Снос памятника 227-му полку НКВД посвятили ко Дню памяти погибших во время искусственного голода. Таким бесчеловечным образом коммунистический режим пытался сломать украинский народ.