17 лет вместе: под Киевом мужчина пытался убить жену и совершить самоубийство – видео

Житель поселка Гостомель Киевской области напал с ножом на гражданскую жену, когда та спала. Злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом, однако та выжила.

Полицейские Киевской области отчитались о задержании 46-летнего злоумышленника, который планировал лишить жизни свою жену. Мужчина неожиданно напал на родственницу и призвал ее встретиться с ним на том свете.

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Сейчас женщина находится в реанимации в больнице Гостомель.

Успела выбежать только в ночной рубашке

Сообщение о ранении женщины поступило полицейским около 1:00 19 июля. На место происшествия сразу прибыли правоохранители, которые увидели у подъезда многоэтажки окровавленную 50-летнюю женщину.

Вслед за полицией приехали медики скорой, которые срочно госпитализировали пострадавшую.

Женщина успела рассказать полицейским, что ранил ее сожитель, который после убийства собирался покончить с собой.

Инспекторы полиции задержали 46-летнего мужчину.

По данным следователей, мужчина напал на собственную жену, когда та спала. Он схватил ее за ноги и начал бить в грудь ножом.

По факту преступления полицейские открыли уголовное производство. Мужчине инкриминируют покушение на умышленное убийство.

Если задержанного признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вскоре суд будет выбирать мужчине меру пресечения.

Смотрите видео рассказа раненой в Гостомеле женщины (18+):