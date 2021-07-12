Под Киевом огромные ямы на дороге засадили деревьями вишни: видео

Жители села Селище Киевской области необычным способом решили обратить внимание чиновников на ужасное качество дороги. В немалые ямы непосредственно на проезжей части засыпали землю и посадили там саженцы деревьев.

Видеозапись со свежими саженцами, которые растут прямо по центру дороги, появилась в сообществе "Баришівка – Березань" в фейсбуке. По словам активистов, местные жители неоднократно обращались к представителям местной власти с просьбой отремонтировать дороги.

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Впрочем, ни чиновники, ни коммунальщики на их мольбы никак не реагировали.

Вишенки могут созреть

Судя по видео, которое сняли сами люди, деревца они посадили в каждой ямке проезжей части на большом участке дороги.

По словам автора ролика, вполне вероятно, что деревья успеют вырасти и дать плоды, пока коммунальщики залатают ямы.

На необычную акцию никто из представителей местных властей пока не отреагировал. Поэтому, информации о вероятных сроках ремонтных работ на дороге пока нет.

Смотрите видео, как в ямах на дороге в селе Селище засадили вишни: