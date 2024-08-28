В Десне на Киевщине нашли ядовитые вещества, стекающие из России

В реке Десна на Киевщине обнаружили ядовитые вещества, которые стекают из России. Местные власти запретили жителям купаться и рыбачить в водоеме.

Соответствующее решение пришли 26 августа. Об этом сообщил городской голова Вышгорода Алексей Момот.

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Купаться в Десне запретили

В Десне и ее заливах было обнаружено ядовитое вещество. Она спускается по течению с русской границы.

Мэр Вышгорода сообщил, что состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам заседания запретили жителям Броварского, Вышгородского районов и Пирновской территориальной громады купаться и ловить рыбу в Десне.

Категорически запретить… купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и ее заливах!

– написал Момот.

Запрет будет действовать в определенных общинах до того, как соответствующее разрешение будет предоставлено экологами.

Справочно. Река Десна является одной из самых больших рек Украины. Он является правым притоком Днепра и протекает на севере страны – в Черниговской, Киевской и Сумской областях.



Длина реки – примерно 1130 километров, из которых примерно 591 километр протекает на территории Украины.Свое начало Десна берет в Смоленской области России.