Рекордный герб появился на поле в селе Александровка. Об установлении рекорда сообщила представитель Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова.

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Невероятные размеры

Трезубец засеивали комбайны по специально сделанной схеме. Так, на поле площадью 60 тысяч квадратов высеяли рекордный герб Украины.

О гербе в цифрах:

406 270 – столько семян использовали

60 тысяч квадратных метров – общая площадь поля с гербом

275 метров длина символики

138 метров ширина

Проект был создан по инициативе компании AgriLab и Limagrain.

Рекордный трезубец высеянный на поле в 12 километрах от аэропорта Борисполь и его хорошо видно из окон самолетов, пролетающих над ним,

– пишет Ветрова.

Возле аэропорта Борисполь высеяли огромный трезубец: видео ТРК "Киев"

О других новых произведениях

Ранее на сайте 24 канала писали о том, что в Киеве возле Арки дружбы народов установили большую инсталляцию, которая будет представлять Украину на известном художественном фестивале в США Burning Man.