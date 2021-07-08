Рекордный герб появился на поле в селе Александровка. Об установлении рекорда сообщила представитель Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова.
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Невероятные размеры
Трезубец засеивали комбайны по специально сделанной схеме. Так, на поле площадью 60 тысяч квадратов высеяли рекордный герб Украины.
О гербе в цифрах:
- 406 270 – столько семян использовали
- 60 тысяч квадратных метров – общая площадь поля с гербом
- 275 метров длина символики
- 138 метров ширина
Проект был создан по инициативе компании AgriLab и Limagrain.
Рекордный трезубец высеянный на поле в 12 километрах от аэропорта Борисполь и его хорошо видно из окон самолетов, пролетающих над ним,
– пишет Ветрова.
Возле аэропорта Борисполь высеяли огромный трезубец: видео ТРК "Киев"
О других новых произведениях
Ранее на сайте 24 канала писали о том, что в Киеве возле Арки дружбы народов установили большую инсталляцию, которая будет представлять Украину на известном художественном фестивале в США Burning Man.