Рекордний герб з'явився на полі в селі Велика Олександрівка. Про встановлення рекорду повідомила представниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.

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Неймовірні розміри

Тризуб засіювали комбайни за спеціально зробленою схемою. Так, на полі площею 60 тисяч квадратів висіяли рекордний герб України.

Про герб у цифрах:

406 270 – стільки насіння використали

60 000 метрів квадратних – загальна площа поля з гербом

275 метрів висота символіки

138 метрів ширина

Проєкт був створений з ініціативи компанії AgriLab та Limagrain.

Рекордний тризуб висіяний на полі за 12 кілометрів від аеропорту Бориспіль і його добре видно з вікон літаків, які пролітають над ним,

– пише Вєтрова.

Біля аеропорту Бориспіль висіяли величезний тризуб: відео ТРК "Київ"

Про інші нові витвори

Раніше на сайті 24 каналу писали про те, що у Києві біля Арки дружби народів встановили велику інсталяцію, яка представлятиме Україну на відомому мистецькому фестивалі у США Burning Man.