Дело в том, что Россия не перебросила на это направление достаточно ресурсов. Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, почему так произошло и какие последствия это будет иметь.

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К концу года у России может закончиться техника

Сейчас основные ресурсы Россия держит на Донбассе, однако уже начинает их "сжигать". В то же время на Харьковском направлении имеет недостаточно живой силы и техники. По мнению Свитана, на это может быть несколько причин:

Россия сделала это специально и бросала оккупантов на смерть;

нехватка ресурсов;

неспособность врага рассчитать необходимое количество ресурсов.

Полковник ВСУ в запасе отметил, что положительные моменты на Харьковщине связаны, в частности, с нехваткой резервов у врага здесь. Кроме того, из-за этой проблемы Россия начинает бросать неподготовленные резервы. Страна-агрессор просто не успевает их подготовить, потому что ВСУ "перемалывают" врага быстрее, чем их готовят и комплектуют.

Вопрос даже не в подготовке, а в комплектовании – нет техники. Определенные расчетные данные свидетельствуют о том, что к концу года она может вообще закончиться и россияне будут работать "с колес". А это возможно максимум на участке фронта в 100 километров,

– отметил Свитан.

Именно поэтому Россия стремится остановить боевые действия и накопить технику.

Оккупанты уже готовятся

Россия расконсервировала старую пушку М-46 времен Второй мировой войны. Это захватчики сделали, чтобы использовать 130-миллиметровые снаряды, которые им поставляет Северная Корея.

Арифметика войны очень проста. Если знать сколько техники есть на складах и какие расходы на линии боестолкновения, то можно посчитать, когда она закончится, если будет сохраняться такая интенсивность. То есть где-то к концу года у россиян могут возникнуть проблемы, но они понимают эти проблемы и уже начинают расконсервировать любой вид вооружения,

– пояснил Свитан.

Россияне имеют проблемы с пушками. В то же время нехватку снарядов им помогают покрывать Китай и КНДР.