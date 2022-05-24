Сейчас Укроборонпром восстанавливает утраченные сведения о работниках предприятий, которые оказались либо на временно оккупированных территориях, либо пострадали в результате разрушительных ракетных ударов.

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Таким работникам Концерн предложит работу на других объектах государственного ОПК и позаботится о выплате материальной помощи.

На сегодняшний день 5 предприятий Концерна захвачены оккупантами, документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует,

– сообщили в Укроборонпром.

Также в ведомстве сообщили, что Концерн усугубляет договоренности со странами-партнерами на политическом уровне. Речь идет о кооперации по всем видам тяжелого вооружения: бронетехники, систем противовоздушной и противоракетной обороны, высокоточного вооружения.

Обратите внимание: Укроборонпром готов оплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный вражеский самолет , а за захваченный вертолет – 500 000 долларов. Российским пилотам, готовым принять участие в программе, гарантируют выдачу украинского гражданства.

Украинский невоенный бизнес стал на военные рельсы

За 3 месяца полномасштабной войны России против Украины предприятия, производящие гражданскую продукцию, также перешли на военные рельсы. Сейчас украинский невоенный бизнес производит необходимые комплектующие, узлы и агрегаты, поставляет материалы и осваивает производство различных компонентов для ВВТ и спецтехники.

Тем временем Россия продолжает наносить ракетные удары по объектам Укроборонпрома. Ранее сообщалось, что у нашего оборонного комплекса ущерб составляет не менее 100 миллиардов гривен.

К сожалению, иногда это приводит к потерям среди работников концерна, которые ежедневно усиливают обороноспособность нашей страны. 5 мая президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III ступени 16 работников предприятий концерна. К сожалению, 5 из этих людей получили награды посмертно.

Но украинцы продолжают удивлять смелостью. Всего на начало мая на объявленные концерном вакансии откликнулись более 12 тысяч человек. Более тысячи из них уже трудоустроили.

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Как Укроборонпром работает во время полномасштабной войны

Украинские защитники сумели захватить многие российские военные техники. Часть из них невредима, поэтому она почти сразу отправляется на фронт помогать украинским защитникам. Поврежденную российскую технику чинят работники Укроборонпрома.

По состоянию на 12 мая, общая стоимость всей захваченной техники врага достигает 1,5 миллиарда гривен . Трофейные танки, САУ и другие машины уже давно помогают в борьбе с оккупантами.

Только за первый месяц полномасштабной войны России против Украины Укроборонпром изготовил и модернизировал больше техники, чем за весь 2021 год . Сейчас работники Концерна работают в 3 смены. Где и каким образом, конечно, не разглашают, но известно, что есть и выездные мобильные бригады.

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