Сейчас Укроборонпром восстанавливает утраченные сведения о работниках предприятий, которые оказались либо на временно оккупированных территориях, либо пострадали в результате разрушительных ракетных ударов.
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Таким работникам Концерн предложит работу на других объектах государственного ОПК и позаботится о выплате материальной помощи.
На сегодняшний день 5 предприятий Концерна захвачены оккупантами, документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует,
– сообщили в Укроборонпром.
Также в ведомстве сообщили, что Концерн усугубляет договоренности со странами-партнерами на политическом уровне. Речь идет о кооперации по всем видам тяжелого вооружения: бронетехники, систем противовоздушной и противоракетной обороны, высокоточного вооружения.
Украинский невоенный бизнес стал на военные рельсы
За 3 месяца полномасштабной войны России против Украины предприятия, производящие гражданскую продукцию, также перешли на военные рельсы. Сейчас украинский невоенный бизнес производит необходимые комплектующие, узлы и агрегаты, поставляет материалы и осваивает производство различных компонентов для ВВТ и спецтехники.
Тем временем Россия продолжает наносить ракетные удары по объектам Укроборонпрома. Ранее сообщалось, что у нашего оборонного комплекса ущерб составляет не менее 100 миллиардов гривен.
К сожалению, иногда это приводит к потерям среди работников концерна, которые ежедневно усиливают обороноспособность нашей страны. 5 мая президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III ступени 16 работников предприятий концерна. К сожалению, 5 из этих людей получили награды посмертно.
Но украинцы продолжают удивлять смелостью. Всего на начало мая на объявленные концерном вакансии откликнулись более 12 тысяч человек. Более тысячи из них уже трудоустроили.
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Как Укроборонпром работает во время полномасштабной войны
- Украинские защитники сумели захватить многие российские военные техники. Часть из них невредима, поэтому она почти сразу отправляется на фронт помогать украинским защитникам. Поврежденную российскую технику чинят работники Укроборонпрома.
- По состоянию на 12 мая, общая стоимость всей захваченной техники врага достигает 1,5 миллиарда гривен . Трофейные танки, САУ и другие машины уже давно помогают в борьбе с оккупантами.
- Только за первый месяц полномасштабной войны России против Украины Укроборонпром изготовил и модернизировал больше техники, чем за весь 2021 год . Сейчас работники Концерна работают в 3 смены. Где и каким образом, конечно, не разглашают, но известно, что есть и выездные мобильные бригады.
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