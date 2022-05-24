Наразі Укроборонпром відновлює втрачені відомості про працівників підприємств, які опинились або на тимчасово окупованих територіях, або ж постраждали внаслідок руйнівних ракетних ударів.

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Таким працівникам Концерн запропонує роботу на інших об'єктах державного ОПК й подбає про виплату матеріальної допомоги.

На сьогодні 5 підприємств Концерну захоплені окупантами, документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній,

– повідомили в Укроборонпром.

Також у відомстві повідомили, що Концерн поглиблює домовленості з країнами-партнерами на політичному рівні. Йдеться про кооперацію за усіма видами важкого озброєння: бронетехніки, систем протиповітряної та протиракетної оборони, високоточного озброєння.

Зверніть увагу: Укроборонпром готовий сплатити премію в 1 000 000 доларів США за викрадений чи трофейний ворожий літак, а за захоплений гелікоптер – 500 000 доларів. Російським пілотам, які готові взяти участь у програмі, гарантують видачу українського громадянства.

Український невійськовий бізнес став на військові рейки

За 3 місяці повномасштабної війни Росії проти України підприємства, які виготовляють цивільну продукцію, також перейшли на військові рейки. Наразі український невійськовий бізнес виготовляє необхідні комплектуючі, вузли та агрегати, постачає матеріали та освоює виробництво різних компонентів для ОВТ та спецтехніки.

Тим часом Росія продовжує завдавати ракетних ударів по об'єктах Укроборонпрому. Раніше повідомлялося, що у нашого оборонного комплексу збитки становлять щонайменше 100 мільярдів гривень.

На жаль, інколи це призводить до втрат поміж працівників концерну, які щодня посилюють обороноздатність нашої країни. 5 травня президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 16 працівників підприємств концерну. На жаль, 5 із цих людей отримали відзнаки посмертно.

Але українці продовжують дивувати сміливістю. Загалом станом на початок травня на оголошені концерном вакансії відгукнулися понад 12 тисяч людей. Більше за тисячу з них вже працевлаштували.

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Як Укроборонпром працює під час повномасштабної війни

Українські захисники зуміли захопити багато російської військової техніки. Частина з них неушкоджена, тож вона майже одразу відправляється на фронт допомагати українським захисникам. Пошкоджену російську техніку лагодять працівники Укроборонпрому.

Станом на 12 травня загальна вартість усієї захопленої техніки ворога сягає 1,5 мільярда гривень. Трофейні танки, САУ та інші машини вже давно допомагають у боротьбі проти окупантів.

Лише за перший місяць повномасштабної війни Росії проти України Укроборонпром виготовив і модернізував більше техніки, ніж за увесь 2021 рік. Наразі працівники Концерну працюють у 3 зміни. Де та яким чином, звісно, не розголошують, але відомо, що є і виїзні мобільні бригади.

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