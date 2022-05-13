Загальна вартість усієї захопленої техніки ворога сягає 1,5 мільярда гривень. Про це 12 травня розповіли під час брифінгу Укроборонпрому.

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Які збитки нашого оборонного комплексу

Фінансові втрати окупантів на території України продовжують зростати з кожним днем. Проте й у нашого оборонного комплексу збитки становлять щонайменше 100 мільярдів гривень. Тому втрати України компенсовуються навіть ворожою технікою.

Станом на сьогодні трофейна техніка сумарною вартістю 1,5 мільярда гривень успішно накриває вогнем своїх творців. При цьому мовиться лише про техніку, яку Укроборонпром відновлював,

– розповіли в концерні.

Водночас важливо пам'ятати, що відновлювати доводиться не все. Адже чимало техніки ворог полишав цілою та неушкодженою.

Були випадки, коли росіяни це робити через нестачу пального. Інколи вони просто здезертирували та вирішили, що бойові машини не знадобляться.

Українці стають на захист держави по-різному

Станом на 78 день вторгнення жителі країни продовжують приєднуватися не лише до лав війська. Також чимало людей відгукнулися на вакансії Укроборонпрому.

На оголошені концерном вакансії відгукнулися понад 12 тисяч осіб. Більше за тисячу з них вже працевлаштували.

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Скільки разів ворог бив по концерну

Росія продовжує завдавати численні ракетні удари по об'єктах Укроборонпрому. Загалом від початку вторгнення було понад 100 таких атак.

Це інколи призводить до втрат поміж працівників концерну, які щодня посилюють обороноздатність нашої країни. Тому президент Володимир Зеленський 5 травня нагородив орденом "За мужність" III ступеня 16 працівників підприємств концерну. На жаль, 5 із цих людей отримали державні нагороди посмертно.

Запис брифінгу, який оприлюднив Укроборонпром: дивіться відео

Коригувальників таких ударів затримували

Нерідко Росії вдається завдати точний удар завдяки коригуванню вогню, який роблять зрадники держави. Проте зазвичай цих зловмисників швидко знаходять.

Так 26 квітня СБУ повідомила, що затримала одразу двох коригувальників. Вони обоє допомогли ворогу атакувати бронетанкові підприємства. Цікаво, що зрадників виявив та передав спецслужбі підрозділ безпеки Укроборонпрому.

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