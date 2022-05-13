Общая стоимость всей захваченной техники врага составляет 1,5 миллиарда гривен. Об этом 12 мая рассказали на брифинге Укроборонпрома.

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Какие убытки нашего оборонного комплекса

Финансовые потери оккупантов на территории Украины продолжают расти с каждым днем. Однако и у нашего оборонного комплекса ущерб составляет не менее 100 миллиардов гривен. Потому потери Украины компенсируются даже вражеской техникой.

По состоянию на сегодняшний день трофейная техника суммарной стоимостью 1,5 миллиарда гривен успешно накрывает огнем своих создателей. При этом говорится только о технике, которую Укроборонпром восстанавливал,

– рассказали в концерне.

В то же время важно помнить, что восстанавливать приходится не все. Ведь немало техники враг оставлял целым и невредимым.

Были случаи, когда россияне это делали из-за нехватки горючего. Иногда они просто дезертировали и решили, что боевые машины не понадобятся.

Украинцы встают на защиту государства по-разному

По состоянию на 78-й день вторжения жители страны продолжают присоединяться не только к рядам войска. Также многие откликнулись на вакансии Укроборонпрома.

На объявленные концерном вакансии откликнулось более 12 тысяч человек. Более тысячи из них уже трудоустроили.

Заметьте Предприятия "Укроборонпрома" нуждаются в специалистах

Сколько раз враг бил по концерну

Россия продолжает наносить многочисленные ракетные удары по объектам Укроборонпрома. Всего с начала вторжения было более 100 таких атак.

Это иногда приводит к потерям среди работников концерна, которые ежедневно усиливают обороноспособность нашей страны. Потому президент Владимир Зеленский 5 мая наградил орденом "За мужество" III степени 16 работников предприятий концерна. К сожалению, пять из этих людей получили государственные награды посмертно.

Запись брифинга, который обнародовал Укроборонпром: смотрите видео

Корректировщиков таких ударов задерживали

Нередко России удается нанести точный удар благодаря корректировке огня, который производят предатели государства. Однако обычно этих злоумышленников быстро находят.

Так, 26 апреля СБУ сообщила, что задержала сразу двух корректировщиков. Они оба помогли врагу атаковать бронетанковые предприятия. Интересно, что предателей обнаружило и передало спецслужбе подразделение безопасности Укроборонпрома.

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