Под Крутами состоялся бой ВСУ с российскими оккупантами: враг потерпел "ошеломляющее поражение"

Украинские защитники под Крутами в Черниговской области вступили в бой с российскими захватчиками. Оккупанты потерпели "ошеломляющее поражение".

За свидетельством очевидцев, ВСУ и терроборона уничтожили около 200 врагов. Тела погибших солдат и офицеров государства-агрессора на двух КамАЗах увезли в сторону Сумской области.

Читайте также В Николаевской области задержали 28 военнослужащих вооруженных сил России

Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь ошеломляющее поражение,

– отметили в Крутовской ОТГ.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Бой под Крутами 1918: что об этом известно

Бой под Крутами стал символом героизма молодежи в борьбе за независимость Украины.

Возле железнодорожной станции Круты 29 января 1918 около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев почти 6-тысячной армии большевиков. Бой длился более 5 часов.

Украинцы потеряли от 80 до 100 героев, 27 юношей попали в плен. Их пытали, а затем казнили. Однако потери большевиков были значительно больше – около нескольких сотен.