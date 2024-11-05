Об этом в эфире Суспильного рассказал пресс-офицер 79 десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималивский, передает 24 Канал.

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Россия отправила на войну студента-египтянина

Украинские десантники на Кураховском направлении взяли в плен российского военного. Впоследствии о нем удалось узнать интересные детали.

Дрималивский рассказал, что пленный – египтянин. Он приехал в Россию на обучение, чтобы получить высшее образование в сфере IT-технологий. Впоследствии юноше пообещали также российское гражданство. Однако вместе с российским паспортом египтянину вручили и повестку на фронт.

Уже через месяц после этого студента отправили на штурмы под Курахово Донецкой области. Как добавили в 79-й бригаде, парню повезло, ведь он фактически единственный, кто выжил из группы.

Ему повезло, он фактически единственный из штурмовой группы, кому удалось выжить. Его взяли в плен. Он интересный персонаж – знает четыре языка, полиглот. Возможно, удастся обменять его на тех ребят-украинцев, которые находятся в российском плену,

– рассказал Дрималивский.

Ранее стало известно, что Россия отправила на фронт тех, кто вернулся из плена. Более того, командование решило сразу посылать их на "мясные штурмы".