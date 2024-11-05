Про це в ефірі Суспільного розповів прес-офіцер 79 десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималівський, передає 24 Канал.

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Росія відправила на війну студента-єгиптянина

Українські десантники на Курахівському напрямку взяли у полон російського військового. Згодом про нього вдалося дізнатися цікаві деталі.

Дрималівський розповів, що полонений – єгиптянин. Він приїхав у Росію на навчання, щоб здобути вищу освіту у сфері IT-технологій. Згодом юнаку пообіцяли також російське громадянство. Проте разом з російським паспортом єгиптянину вручили й повістку на фронт.

Вже за місяць після цього студента відправили на штурми під Кураховим Донецької області. Як додали у 79-й бригаді, хлопцю пощастило, адже він фактично єдиний, хто вижив з групи.

Йому пощастило, він фактично єдиний зі штурмової групи, кому вдалося вижити. Його взяли в полон. Він цікавий персонаж – знає чотири мови, поліглот. Можливо, вдасться обміняти його на тих хлопців-українців, які перебувають у російському полоні,

– розповів Дрималівський.

Раніше стало відомо, що Росія відправила на фронт тих, хто повернувся з полону. Ба більше, командування вирішило відразу посилати їх на "м'ясні штурми".