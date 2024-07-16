Сейчас пожар якобы удалось ликвидировать. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов показал кадры последствий, передает 24 Канал.

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Какие последствия пожара на заводе под Курском

Пожар, возникший ночью в поселке Коренево после атаки украинского коптера на завод низковольтной аппаратуры, потушили. К его ликвидации привлекли силы спасателей Кореневского и Рыльского районов, а также специальную технику,

– написал Смирнов.

Сейчас, по его словам, на месте работает специальная комиссия, которые оценивает масштабы повреждений, возникших в результате возгорания. Смирнов также показал кадры последствий удара беспилотника по российскому заводу.

Последствия атаки на завод в России / Фото Алексея Смирнова

Заметим, что по предварительной информации, площадь, которая была охвачена пламенем, достигала более 400 квадратных метров. Рабочих якобы "эвакуировали" еще до прибытия пожарных. По словам оккупантов, якобы пострадавших нет.

Кореневский завод низковольтной аппаратуры производит продукцию для энергетики и других отраслей промышленности. Согласно обнародованной ранее информации, возгорание вспыхнуло в одном из технологических цехов.