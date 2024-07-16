OSINT-аналитики 24 Канала определили координаты предприятия. В этом материале узнавайте, где расположен завод и откуда снимали видео, как он пылает.

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Пожар на заводе в Коренево: расположение предприятия

Огонь на заводе низковольтной аппаратуры распространился на 400 квадратных метров. Российские власти заявили, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку.

На одной из фотографий видно огонь и забор, с помощью которой удалось определить расположение предприятия.



В Курской области горел завод низковольтной аппаратуры / Изображение взято из телеграм-каналов

Обратите внимание! Цифрой "1" мы обозначили место, откуда осуществляли съемку, а "2" – само предприятие.

На сайте соответствующей российской компании мы нашли видео, на котором видно вражеский завод, а также забор, вблизи которого фиксировали пожар на предприятии.



Кореневский завод низковольтной аппаратуры, горевший ночью / Фото взято из видео на сайте предприятия

На картах от Google maps соответствующий завод можно увидеть, если вставить в поисковую строку такие координаты: 51.40963142961261, 34.90105937047075

Где расположен российский завод, который атаковали дроны в Коренево: смотрите на карте от Google maps

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Добавим напоследок, что, как пишут вражеские медиа, Кореневский завод низковольтной аппаратуры производит продукцию для энергетики и других отраслей промышленности России.