Так, оккупанты заявляют о сбитии 13 беспилотников. Больше всего оккупанты якобы "сбили" в Ростовской области, передает 24 Канал.

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Оккупанты отчитались об успешном отражении атаки

Ночь на 16 июля оказалась очень тревожной для оккупантов. Так, в разных областях страны-агрессора раздавались мощные взрывы, в частности – в Курской области.

Там вспыхнул масштабный пожар на заводе в Коренево Курской области. Известно, что на этом предприятии изготавливают продукцию для энергетики и других отраслей российской промышленности.

В то же время российское минобороны традиционно отчитывается об "успешном отражении атаки". Так, оккупанты заявили, что якобы сбили 13 беспилотников:

9 дронов якобы уничтожили над Ростовской областью,

по 1 беспилотнику в Курской, Воронежской, Белгородской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

К слову, в ночь на 16 июля взрывы также раздавались во временно оккупированном Мариуполе. Советник мэра Мариуполя Андрющенко сообщил, что в городе было минимум 2 прилета, вероятно, между "Невским" и Агробазой в направлении Мангуша. Местные жители сообщают, что в городе частично исчез свет.