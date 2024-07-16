Так, окупанти заявляють про збиття 13 безпілотників. Найбільше окупанти буцімто "збили" у Ростовській області, передає 24 Канал.

До теми У Курській області сильно горить завод: росіяни скаржаться на "атаку дронів"

Окупанти відзвітували про успішне відбиття атаки

Ніч проти 16 липня виявилася дуже тривожною для окупантів. Так, у різних областях країни-агресорки лунали потужні вибухи, зокрема – у Курській області.

Там спалахнула масштабна пожежа на заводі у Коренево Курської області. Відомо, що на цьому підприємстві виготовляють продукцію для енергетики та інших галузей російської промисловості.

Водночас російське міноборони традиційно звітує про "успішне відбиття атаки". Так, окупанти заявили, що буцімто збили 13 безпілотників:

9 дронів нібито знищили над Ростовською областю,

по 1 безпілотнику у Курській, Воронезькій, Бєлгородській областях, а також в тимчасово окупованому Криму.

До слова, у ніч проти 16 липня вибухи також лунали в тимчасово окупованому Маріуполі. Радник мера Маріуполя Андрющенко повідомив, що у місті було мінімум 2 прильоти, ймовірно, між "Невським" та Агробазою в напрямку Мангушу. Місцеві жителі повідомляють, що у місті частково зникло світло.