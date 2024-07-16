Наразі пожежу нібито вдалося ліквідувати. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов показав кадри наслідків, передає 24 Канал.

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Які наслідки пожежі на заводі під Курськом

Пожежу, що виникла вночі у селищі Коренево після атаки українського коптера на завод низьковольтної апаратури, загасили. До її ліквідації залучили сили рятувальників Кореневського та Рильського районів, а також спеціальну техніку,

– написав Смірнов.

Наразі, за його словами, на місці працює спеціальна комісія, яка оцінює масштаби пошкоджень, які виникли внаслідок загоряння. Смірнов також показав кадри наслідків удару безпілотника по російському заводу.

Наслідки атаки на завод у Росії / Фото Алєксєя Смірнова

Зауважимо, що за попередньою інформацією, площа, яка була охоплена полум'ям, сягала понад 400 квадратних метрів. Робітників нібито "евакуювали" ще до прибуття пожежників. За словами окупантів, начебто постраждалих немає.

Кореневський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей промисловості. Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, загоряння спалахнуло в одному з технологічних цехів.