Днем 12 июня в Сокольниках, что на Львовщине, произошла стрельба. Известно о раненом мужчине.

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На месте работают специалисты

На Львовщине полицейские работают над задержанием злоумышленника, который стрелял в автомобиль BMW. В результате огнестрельные ранения получил водитель автомобиля – он госпитализирован.

Сообщение о стрельбе в Сокольниках поступило примерно в 11. Известно, что на месте происшествия работают оперативники уголовного розыска, следователи, криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области.

Полицейские проводят спецоперацию для установления личности злоумышленника и его задержания.

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