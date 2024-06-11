Бурный паводок залил колею на перегоне Соля – Великий Березный утром 11 июня. Произошло это уже после того, как электропоезд №6541 проехал через этот участок.

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Затопление пути между Львовом и Ужгородом

Как констатируют в Укрзализныце, переживать не стоит, поскольку нет пострадавших. Также поездки будут курсировать по расписанию, хотя и перегон пришлось закрыть для расчистки пути.

С гор сошел селевой поток, перегон был закрыт для расчистки пути. Но все спокойно: ноль пострадавших, ноль задержек,
– отмечает Укрзализныця.

Около 09:38 другой электропоезд №6517 Мукачево – Сянки проехал через станцию Великий Березный. Укрзализныця метко употребила слово "поплыл" вместо "проехал", шутя из ситуации.

Селевой поток затопил колею между Львовом и Ужгородом
Селевой поток затопил пути между Львовом и Ужгородом / Фото Укрзализныци

Что такое селевой поток

Это природное явление, которое характеризуется внезапным и быстрым движением большого количества воды, смешанной с почвой, камнями, песком и другими обломками, по склону или руслу. Эти потоки обычно возникают в горных или предгорных районах после сильных дождей или быстрого таяния снега.

Какие причины возникновения селевых потоков

  • Интенсивные осадки. Большие объемы дождевой воды быстро насыщают почву, что приводит к отсутствию у нее устойчивости.
  • Таяние снега. Быстрое таяние снега весной может вызвать значительное увеличение воды, стекающей со склонов.
  • Резкие изменения температуры. Быстрое нагревание или охлаждение может влиять на структуру почвы и спровоцировать ее смещение.
  • Нарушение растительного покрова. Вырубка лесов, пожары или другие процессы, уничтожающие растительный покров, уменьшают устойчивость склонов к эрозии и оползням.
  • Геологические особенности. Наличие больших объемов нестабильного грунта или осадочных пород в определенных регионах способствует образованию селевых потоков.

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Восстановление лесов и предотвращение их вырубки могут уменьшить риск возникновения селевых потоков. Также создание специальных дамб, дренажных систем и других сооружений для регулирования стока воды способствуют улучшению ситуации.