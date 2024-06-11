Бурхливий паводок залив колію на перегоні Соля – Великий Березний вранці 11 червня. Сталося це уже після того, як електропоїзд №6541 проїхав через цю ділянку.

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Затоплення колії між Львовом та Ужгородом

Як констатують в Укрзалізниці, переживати не варто, оскільки немає постраждалих. Також поїздки курсуватимуть для розкладу, хоча й перегін довелось закрити для розчищення колії.

З гір зійшов селевий потік, перегін було закрито для розчистки колії. Але все спокійно: нуль постраждалих, нуль затримок,

– наголошує Укрзалізниця.

Близько 09:38 інший електропоїзд №6517 Мукачево – Сянки проїхав через станцію Великий Березний. Укрзалізниця влучно вжила слово "поплив" замість "проїхав", жартуючи зі ситуації.



Селевий потік затопив колію між Львовом та Ужгородом / Фото Укрзалізниці

Що таке селевий потік Це природне явище, яке характеризується раптовим і швидким рухом великої кількості води, змішаної з ґрунтом, камінням, піском та іншими уламками, по схилу або річищу. Ці потоки зазвичай виникають у гірських або передгірних районах після сильних дощів або швидкого танення снігу.

Які причини виникнення селевих потоків

Інтенсивні опади. Великі об'єми дощової води швидко насичують ґрунт, що призводить до відсутності в нього стійкості.

Великі об'єми дощової води швидко насичують ґрунт, що призводить до відсутності в нього стійкості. Танення снігу. Швидке танення снігу навесні може викликати значне збільшення води, що стікає зі схилів.

Швидке танення снігу навесні може викликати значне збільшення води, що стікає зі схилів. Різкі зміни температури. Швидке нагрівання або охолодження може впливати на структуру ґрунту і спровокувати його зсув.

Швидке нагрівання або охолодження може впливати на структуру ґрунту і спровокувати його зсув. Порушення рослинного покриву. Вирубка лісів, пожежі або інші процеси, що знищують рослинний покрив, зменшують стійкість схилів до ерозії та зсувів.

Вирубка лісів, пожежі або інші процеси, що знищують рослинний покрив, зменшують стійкість схилів до ерозії та зсувів. Геологічні особливості. Наявність великих об'ємів нестабільного ґрунту або осадових порід у певних регіонах сприяє утворенню селевих потоків.

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Відновлення лісів та запобігання їх вирубці можуть зменшити ризик виникнення селевих потоків. Також створення спеціальних дамб, дренажних систем та інших споруд для регулювання стоку води сприяють покращенню ситуації.