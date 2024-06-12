Вдень 12 червня у Сокільниках, що на Львівщині, сталась стрілянина. Відомо про пораненого чоловіка.
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На місці працюють спеціалісти
На Львівщині поліцейські працюють над затриманням зловмисника, який стріляв у автомобіль BMW. Внаслідок цього вогнепальні поранення отримав водій автомобіля – він госпіталізований.
Повідомлення про стрілянину у Сокільниках надійшло приблизно о 11. Відомо, що на місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівської області.
Поліцейські проводять спецоперацію для встановлення особи зловмисника та його затримання.
На Львівщині чоловік побив до смерті знайомого
- У Львівській області правоохоронці затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві товариша по чарці.
- Про це у вівторок, 4 червня, повідомили в поліції Львівщини. Там розповіли про деталі ситуації та що загрожує підозрюваному за скоєне.
- Повідомляється, що загиблому чоловікові було 47 років, на тілі якого були виявлені чисельні травми. За даними поліцейських, після проведених заходів встановили, що тієї ночі загиблий перебував в гостях у свого знайомого. Чоловіки розпивали алкоголь і між ними виник конфлікт, під час якого господар завдав гостю чисельних ударів руками та ногами у різні ділянки тіла, спричинивши травми, від яких той помер.