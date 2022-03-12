Под Мариуполем украинские защитники уничтожили 15 оккупантов, еще 2 взяли в плен

Сегодня, 12 марта, пограничники в своем секторе ответственности мужественно отбили наступление вражеской группы.

Защитники мужественно сдерживают наступление российского войска – в результате боя 15 российских военнослужащих ликвидировали, а двух взяли в плен.

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Остальные "орки" просто сбежали.

Несмотря на то, что с подразделениями в Мариуполе не всегда есть связь, пограничники, которые защищают городЮ убеждают, что их боевой дух высок и они вместе с побратимами из ВСУ, НГУ и других сил обороны чувствуют поддержку горожан и всеми силами готовы защищать их и Украину,

– говорится в сообщении.

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