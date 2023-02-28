Как не взлетит, так падает: под Мурманском разбился вертолет

В России 28 февраля – неспокойный день. В частности, в Мурманской области разбился вертолет.

Вертолет Ми-8 аварийно сел в районе села Ловозеро, что под Мурманском. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Хлопок в Туапсе, закрытое небо в Петербурге: все, что известно об "атаке беспилотников" в России

Есть ли пострадавшие

На борту находились 9 человек, среди которых три члена экипажа и один ребенок. Предварительно погибших нет, но тяжело ранен пилот. Еще два человека отделались легкими травмами.

Россияне рассказывают, что причиной аварии могла стать сильная метель, за пострадавшими выехали спасательные снегоходы. Сообщили, что борт принадлежит компании АО "Вологодское авиационное предприятие". Он возвращался в Ловозеро из села Краснощелье.



Вертолет в Мурманске / Фото российского мчс

"Атака беспилотников" в России

В Российском городе Туапсе в Краснодарском крае раздались взрывы на нефтебазе. Там вспыхнул масштабный пожар, но пострадавших вроде бы не было. Россияне утверждали, что нефтебазу "атаковали" украинские беспилотники.

Также подобные заявления выдали местные власти Белгорода. Убеждали, что там упали 3 беспилотника. Доказательств не предоставили.

Над Санкт-Петербургом утром вообще закрыли воздушное пространство и развернули самолеты. Россиянам померещился неизвестный объект в небе.