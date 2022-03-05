Под Николаевом боеприпас попал в приют: погибли 20 животных

В селе Калиновка Николаевской области 5 марта боеприпас попал в двухэтажный дачный дом, где был размещен приют для животных. Из-за попадания снаряда там произошел пожар.

Спасатели быстро ликвидировали возгорание на втором этаже дома на площади 30 квадратных метров.

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В результате пожара погибли 20 животных. А в соседнем доме, куда также попал снаряд, пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.

Последствия обстрела под Николаевом / Фото ГСЧС

Добавим, что еще утром 24 февраля Россия нанесла авиадур по территории военного аэродрома в микрорайоне Кульбакино. Также войска РФ атаковали военный порт в Очакове. В результате атаки погиб один военный, еще 14 травмированы. Вечером 27 февраля российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.

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