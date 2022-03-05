Рятувальники швидко ліквідували загоряння на другому поверсі будинку на площі 30 метрів квадратних.

До теми Накивати п'ятами, бо місцеві гнали палками: у Миколаєві епічно вигнали окупантів

Внаслідок пожежі загинули 20 тварин. А в сусідньому будинку, куди також потрапив снаряд, постраждали двоє людей, їх госпіталізували до лікарні.



Наслідки обстрілу під Миколаєвом / Фото ДСНС

Додамо, що ще зранку 24 лютого Росія завдала авіадури по території військового аеродрому в мікрорайоні Кульбакине. Також війська РФ атакували військовий порт в Очакові. У результаті атаки загинув один військовий, ще 14 травмовані. Ввечері 27 лютого російські війська нанесли ракетні удари по Миколаївському міжнародному аеропорту.