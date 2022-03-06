Под Николаевом оккупанты просто покидали технику среди поля и убежали: интересное видео
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
Российские захватчики продолжают пытаться захватить украинские города. Однако с начала войны в их рядах произошла деморализация. Все чаще оккупанты оставляют свою технику и убегают.
Украинские защитники наносят врагам сокрушительные потери. С начала войны они ликвидировали более 11 тысяч захватчиков.
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Оккупанты оставили свою технику и скрылись
Все Украина борется с российскими захватчиками. Несмотря на свои ожидания и обещания правительства России, врагов встречают не с цветами, а с оружием и возгласами, чтобы они уходили.
Из-за масштабных потерь, отсутствия топлива и еды вражеские военные все чаще стали убегать. Они оставляют свою технику и пытаются спрятаться в лесах или сдаться в плен.
Техника захватчиков стоит посреди поля:
Смотрите видео, как оккупанты оставили свою технику и скрылись:
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