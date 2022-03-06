Українські захисники завдають ворогам нищівних втрат. З початку війни вони ліквідували понад 11 тисяч загарбників.

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Окупанти залишили свою техніку і втекли

Уся Україна героїчно бореться з російськими загарбниками. Попри свої очікуванні та обіцянки уряду Росії, ворогів зустрічають не з квітами, а зі зброєю та вигуками, щоб вони забиралися геть.

Через масштабні втрати, відсутність палива та їжі ворожі військові все частіше почали втікати. Вони залишають свою техніку та намагаються заховатися в лісах чи здатися в полон.

Техніка загарбників стоїть посеред поля:

Зокрема, на Миколаївщині наші захисники знайшли покинуту ворожу техніку. Загарбники лишили її просто посеред поля.

Ну що я вам можу сказати вам, хлопці. Нічого до нас лізти. Ось, всі ви тут,

– зазначив оператор відео.

Він додав, що техніку лишила, ймовірно, десантна бригада. Окупанти втекли, адже українська артилерія б'є точно в ціль.

Дивіться відео, як окупанти лишили свою техніку і втекли:

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