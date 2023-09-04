Президент побывал в командных пунктах военных соединений, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Он показал кадры с позиций.

Интересно Российские дроны упали на территории Румынии: в Бухаресте заявили о рисках

Президент приехал в Донецкую область

Глава государства вместе с командующим морской пехотой и ОТУ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты:

109-й отдельной бригады территориальной обороны,

110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко,

36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского,

53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха,

59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка,

79-й отдельной десантно-штурмовой бригады,

37-й отдельной бригады морской пехоты,

38-й отдельной бригады морской пехоты.

Донетчина. Посещаем боевые бригады, защищающие Украину в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов,

– написал Владимир Зеленский.

Он добавил, что за день посетил восемь бригад – каждая особенная, но все мощная.

"Спасибо за результаты, которые даете нашему государству каждый день, воины!" – подчеркнул украинский лидер.

Президент во время встреч с защитниками заслушал доклады командиров боевых бригад о:

оперативную ситуацию на фронте,

взаимодействие подразделений в зоне ответственности ОТУ "Донецк",

статус выполнения боевых задач и уровень материально-технического обеспечения

Также Зеленский пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали:

растущая потребность в БПЛА и антидроновых средствах,

недостаточное комплектование подразделений личным составом,

нехватку отдельных типов боеприпасов.

Глава государства и военные обсудили повышение мотивации воинов, а также создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы.