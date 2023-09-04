Президент побував у командних пунктах військових з'єднань, які боронять суверенітет і територіальну цілісність України у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Він показав кадри з позицій.
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Президент приїхав на Донеччину
Глава держави разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти:
- 109-ї окремої бригади територіальної оборони,
- 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка,
- 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського,
- 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха,
- 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка,
- 79-ї окремої десантно-штурмової бригади,
- 37-ї окремої бригади морської піхоти,
- 38-ї окремої бригади морської піхоти.