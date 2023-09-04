Президент побував у командних пунктах військових з'єднань, які боронять суверенітет і територіальну цілісність України у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Він показав кадри з позицій.

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Президент приїхав на Донеччину

Глава держави разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти: