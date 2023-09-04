Президент побував у командних пунктах військових з'єднань, які боронять суверенітет і територіальну цілісність України у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Він показав кадри з позицій.

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Президент приїхав на Донеччину

Глава держави разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти:

  • 109-ї окремої бригади територіальної оборони,
  • 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка,
  • 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського,
  • 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха,
  • 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка,
  • 79-ї окремої десантно-штурмової бригади,
  • 37-ї окремої бригади морської піхоти,
  • 38-ї окремої бригади морської піхоти.