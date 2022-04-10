Под обстрел попал поселок Песочин в Харьковской области: двое погибших

Поселок Песочин в Харьковской области 10 апреля обстреляли оккупанты. К сожалению, два человека погибли.

Также в результате обстрела повреждены частные дома. Об этом сообщил поселковый председатель Олег Чернобай.

Кстати Обстрелы Харьковщины: за сутки россияне убили 10 гражданских, среди которых ребенок

К сожалению, есть двое погибших, наших односельчан… Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших… Разделяем вашу боль,

– написал Чернобай.

Чиновник призвал людей соблюдать правила безопасности и беречь себя.

Россияне обстреливают мирных

Российские захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи и Песочина, также были обстрелы в Золочеве и Дергачах.

В общей сложности уже известно об 11 пострадавших мирных жителях. Погибли 10 человек, среди них – 1 ребенок.

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