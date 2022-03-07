Под обстрел россиян в Николаеве попало железнодорожное депо: видео последствий

Российские захватчики обстреляли ночью Николаев из реактивных систем залпового огня. Под обстрелы попали жилые дома, многоэтажки и железнодорожное депо.

Депо получило значительные повреждения, вокруг него лежат обломки. В сети опубликовали соответствующее видео.

Важно Николаев в огне: видео последствий обстрелов города из систем залпового огня

Обстрел Николаева

Утром город был захвачен пожарами. Горели дома мирных жителей, а спасатели работали усиленно, чтобы это все потушить.

В жилом секторе уже нашли много вероятных взрывчаток. Масштабы разрушения устанавливают.

Разрушенные дома в Николаеве / Фото ГСЧС:

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