Под обстрел россиян в Николаеве попало железнодорожное депо: видео последствий
7 марта 2022 , 09:20Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
Российские захватчики обстреляли ночью Николаев из реактивных систем залпового огня. Под обстрелы попали жилые дома, многоэтажки и железнодорожное депо.
Депо получило значительные повреждения, вокруг него лежат обломки. В сети опубликовали соответствующее видео.
Важно Николаев в огне: видео последствий обстрелов города из систем залпового огня
Обстрел Николаева
Утром город был захвачен пожарами. Горели дома мирных жителей, а спасатели работали усиленно, чтобы это все потушить.
В жилом секторе уже нашли много вероятных взрывчаток. Масштабы разрушения устанавливают.
Разрушенные дома в Николаеве / Фото ГСЧС: