Депо зазнало значних ушкоджень, навколо нього лежать уламки. У мережі опублікували відповідне відео.

Важливо Миколаїв у вогні: відео наслідків обстрілів міста із систем залпового вогню

Обстріл Миколаєва

Зранку місто було охоплене пожежами. Горіли будинки мирних жителів, а рятувальники працювали посилено, аби це все загасити.

У житловому секторі вже знайшли багато ймовірних вибухівок. Масштаби руйнування встановлюють.

Зруйновані будинки в Миколаєві / Фото ДСНС:



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