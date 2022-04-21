Под обстрелами оккупантов: почти 100 людей из Херсона самостоятельно выехали на Днепропетровщину

Несмотря на срыв эвакуации гражданских в Херсонской области, из временно оккупированных сел удалось выехать почти 100 мирным жителям. Люди уезжали самостоятельно, рискуя своим здоровьем и жизнью.

Зеленый коридор, который согласовали в Херсонской области, не сработал – оккупанты разогнали людей и не выпустили 10 автобусов, которые направлялись в безопасное место. Несмотря на это, почти сотни людей удалось самостоятельно выбраться из временно оккупированных населенных пунктов в Днепропетровщину.

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Городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый сообщил, что 94 человека успешно пересекли границу Херсонской и Днепропетровской области, несмотря на обстрелы оккупантов.

Вся страна надеялась на зеленый коридор из оккупированных сел. Но враг начал обстрел. И некоторым людям, 94 человека, собственными силами удалось пересечь границу, где украинские военные помогли добраться до безопасных мест,

– написал он.

Ранее сообщалось, что россияне не пропустили 10 эвакуационных автобусов, которые хотели уехать за пределы Херсона. После того, как транспорт развернули назад, оккупанты открыли по нему огонь. По предварительным данным, от обстрелов россиян никто не пострадал.

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