Мужчина пришел к правоохранителям, чтобы сообщить о краже. Вскоре его тело обнаружили в туалете.
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Странная смерть в райотделе полиции в Одесской области: что известно
Примерно в 15 часов 11 сентября в отделении полиции №2 Черноморска в Одесской области обнаружили мертвого мужчину. Тело было в туалете, по предварительным данным – без признаков насильственной смерти.
- В полиции отметили, что занимаются расследованием инцидента.
- Текущая квалификация события – естественная смерть.
Об умершем известно следующее:
- Это 39-летний житель Черноморска. В полицию он попал как заявитель.
- Мужчину доставили в участок из местного супермаркета работники полиции охраны.
- Он сам к ним обратился, чтобы сообщить о краже кошелька.
- Непосредственно в отделении заявитель попросился в туалет.
- Уже через несколько минут его нашли мертвым.
- Медики прибыли на место оперативно, но смогли лишь констатировать смерть мужчины.