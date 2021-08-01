Произошло это в ночь на 31 июля. В результате столкновения погибли два человека, ехавшие на том велосипеде.

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Два человека погибли в ДТП в Одесской области

22-летний парень на Mitsubishi Galant, как сообщили в полиции, врезался в велосипед, ехавший ему навстречу.

От травм после ДТП погибли двое мужчин 27 и 19 лет, которые передвигались на двухколесном транспорте.



В ДТП погибли двое мужчин, ехавших на велосипеде / Фото НПУ

Трагедия произошла в ночь на 31 июля между селами Пшеничное и Благодатное в Одесской области.

Причины аварии будет выяснять следствие.

К сожалению, это не единственный случай аварии с трагическими последствиями в Украине в конце июля:

29 июля в Днепропетровской области в аварии погиб человек, еще 4, среди которых и дети, пострадали.

В тот же день под Львовом водитель Nissan Primastar наехал на 28-летнего пешехода, он умер от травм на месте.

Ночью 30 июля на Полтавщине в ДТП потеряли жизнь водители двух авто, а пассажиры получили травмы.

Также 30 июля в аварии на Киевщине погибли 60-летний мужчина и ребенок.