Произошло это в ночь на 31 июля. В результате столкновения погибли два человека, ехавшие на том велосипеде.
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Два человека погибли в ДТП в Одесской области
- 22-летний парень на Mitsubishi Galant, как сообщили в полиции, врезался в велосипед, ехавший ему навстречу.
- От травм после ДТП погибли двое мужчин 27 и 19 лет, которые передвигались на двухколесном транспорте.
В ДТП погибли двое мужчин, ехавших на велосипеде / Фото НПУ
- Трагедия произошла в ночь на 31 июля между селами Пшеничное и Благодатное в Одесской области.
- Причины аварии будет выяснять следствие.
К сожалению, это не единственный случай аварии с трагическими последствиями в Украине в конце июля:
- 29 июля в Днепропетровской области в аварии погиб человек, еще 4, среди которых и дети, пострадали.
- В тот же день под Львовом водитель Nissan Primastar наехал на 28-летнего пешехода, он умер от травм на месте.
- Ночью 30 июля на Полтавщине в ДТП потеряли жизнь водители двух авто, а пассажиры получили травмы.
- Также 30 июля в аварии на Киевщине погибли 60-летний мужчина и ребенок.
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