Под офис Шария в Мариуполе подбросили фаллоимитатор: партийцы думали, что это бомба

Сотрудники офиса партии Шария в Мариуполе 26 ноября заявили о заминировании помещения. Нашли подозрительную коробку. Однако вместо бомбы там обнаружили фаллоимитатор.

В полицию поступило сообщение о подозрительном предмете в торговом центре "Украина". В этом ТЦ расположен офис партии. Работники позвонили в полицию.

Кстати СБУ объявила подозрение руководству "Партии Шария": среди них – теща пророссийского блогера

Нашли подозрительную коробку

Под дверь кабинета подбросили подарочную коробку. Партийцы не ждали подарков, поэтому и заподозрили, что в коробке может быть взрывное устройство.

На место инцидента выехали спасатели, пиротехники и скорая.