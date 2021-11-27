Под офис Шария в Мариуполе подбросили фаллоимитатор: партийцы думали, что это бомба
Источник:0629.com.ua
Сотрудники офиса партии Шария в Мариуполе 26 ноября заявили о заминировании помещения. Нашли подозрительную коробку. Однако вместо бомбы там обнаружили фаллоимитатор.
В полицию поступило сообщение о подозрительном предмете в торговом центре "Украина". В этом ТЦ расположен офис партии. Работники позвонили в полицию.
Кстати СБУ объявила подозрение руководству "Партии Шария": среди них – теща пророссийского блогера
Нашли подозрительную коробку
Под дверь кабинета подбросили подарочную коробку. Партийцы не ждали подарков, поэтому и заподозрили, что в коробке может быть взрывное устройство.
На место инцидента выехали спасатели, пиротехники и скорая.
В офис прибыли правоохранители / 0629.com.ua
Фаллоимитатор вместо взрывчатки
Пиротехники проверили коробку, в которой не оказалось бомбы. Зато там был фаллоимитатор.
Полиция будет устанавливать, кто подбросил такой подарок в офис. Член партии Александр Тук подозревает, что на это могли пойти его однопартийцы, которых исключили из политсилы.
После сессии мне поступали угрозы от депутата Рассказова, мол, уезжай из города, мы тебе устроим веселую жизнь,
– уверяет Тук.
Рассказов же уверяет, что в офис партии могли прийти все, кто угодно.
Партийцам Шария подбросили "подарок" / Фото 0629.com
В Мариуполе проверяли "минирование" ТЦ / Фото 0629.com