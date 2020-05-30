Патруль мониторинговой миссии ОБСЕ обстреляли 29 мая на блокпосту так называемой "ЛНР". Пострадавших нет.

Взрыв произошел в 100 метрах от патруля

Инцидент произошел в районе Золотого, что на Луганщине. Пятеро наблюдателей миссии ОБСЕ на двух автомобилях находились на блокпосту боевиков так называемой "ЛНР". Об этом говорится в сообщении мониторинговой миссии ОБСЕ.

К теме Российские оккупанты нарушают договоренности: миссия ОБСЕ обнаружила 10 танков боевиков

Наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в ста метрах, а член патруля извне почувствовал ударную волну,

– рассказали участники миссии.

Оккупанты, которые находились на блокпосту, спрятались в укрытии. Наблюдатели не смогли определить, из какого типа вооружения по ним стреляли. После атаки патруль вернулся на базу в Луганске.

Обострение на Донбассе

В мае 2020 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали значительный рост количества обстрелов на Донбассе.

Поэтому и возросло число пострадавших среди гражданских. В том числе и среди детей – их в мае пострадали аж пятеро.

Миссия призвала подписантов минских договоренностей к дальнейшим действиям по снижению напряженности в регионе.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала