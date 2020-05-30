Патруль моніторингової місії ОБСЄ обстріляли 29 травня на блокпосту так званої "ЛНР". Постраждалих немає.

Вибух стався за 100 метрів від патруля

Інцидент стався в районі Золотого, що на Луганщині. П’ятеро спостерігачів місії ОБСЄ на двох автомобілях перебували на блокпості бойовиків так званої "ЛНР". Про це мовиться у повідомленні моніторингової місії ОБСЄ.

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Спостерігачі почули вибух невизначеного походження орієнтовно за сто метрів, а член патруля ззовні відчув ударну хвилю,

– розповіли учасники місії.

Окупанти, які перебували на блокпості, сховались в укритті. Спостерігачі не змогли визначити, з якого типу озброєння по них стріляли. Після атаки патруль повернувся на базу в Луганську.

Загострення на Донбасі

У травні 2020 року спостерігачі ОБСЄ зафіксували значне зростання кількості обстрілів на Донбасі.

Відтак і зросла кількість постраждалих серед цивільних. У тому числі й серед дітей – їх у травні постраждало аж п'ятеро.

Місія закликала підписантів мінських домовленостей до подальших дій із зниження напруженості в регіоні.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу