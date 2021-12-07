В результате обстрела пострадал многоквартирный жилой дом. Окна двух квартир повреждены.
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Жертв и пострадавших нет
К счастью, жертв и пострадавших нет. На место прибыли следственно-оперативная группа полиции Бахмута.
Стражи порядка обследуют населенный пункт и фиксируют все последствия преступления боевиков. Главная цель полицейских – выяснить, какая помощь нужна местным жителям.
По факту обстрела будет открыто уголовное производство
По факту обстрела правоохранительные органы откроют уголовное производство. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны
Повреждены окна в двух квартирах / Фото МВД
Кратко о предыдущих обстрелах жилого сектора боевиками:
- 3 декабря оккупанты обстреляли инфраструктуру Станицы Луганской.
- Под огонь попал район, где расположена железнодорожная станция Киндрашевская – Новая.
- 14 ноября боевики обстреляли и жилой район поселка Невельское, что в Покровском районе.
- Три дома разрушены полностью.
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