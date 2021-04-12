Под Полтавой перевернулась лодка: погибшие – работники местной ОГА
Все трое погибших в Полтавской области были чиновниками областной администрации. Тело третьего погибшего спасатели нашли 12 апреля в 11:40 в реке Ворскла, вблизи поселка Вакуленцы, в 50 метрах от дамбы.
Источник:24 канал
Об инциденте сообщил местный житель 11 апреля около 16:20. Работники ГСЧС сразу начали поиски, однако прекратили их из-за темноты.
Предыстория Под Полтавой перевернулась лодка с 3 людьми: все погибли
Что известно о погибших
- На странице Полтавской ОГА опубликовали сообщение о сочувствии. Выяснилось, что трое погибших – работали в областной администрации.
- Двое из них работали в управлении инфраструктуры и цифровой трансформации Полтавской областной государственной администрации.
- Третий на протяжении трех лет был сотрудником Департамента инфраструктуры и туризма ОГА.
Как проходили поиски: видео
Что известно о происшествии
- Инцидент произошел в Подольском районе города Полтава вблизи "Вакуленских шлюзов".
- Перевернулась лодка, в которой находились 3 мужчин.
Спасатели проводили поиск в Полтавской области / Фото ГСЧС
- Тела двух мужчин спасатели нашли в течение 2 часов. Как сообщает Общественное, одного из них обнаружили на мели, а другого – на дне дамбы.
- Поиск третьего пассажира лодки возобновили сегодня, 12 апреля, в 6 утра. Вблизи места, где затонула лодка, работали водолазы и спасатели.
- В ГСЧС сообщили, что его тело нашли в 11:40.
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Как проходили поиски в Полтаве / Фото ГСЧС
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