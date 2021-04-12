Все трое погибших в Полтавской области были чиновниками областной администрации. Тело третьего погибшего спасатели нашли 12 апреля в 11:40 в реке Ворскла, вблизи поселка Вакуленцы, в 50 метрах от дамбы.

Об инциденте сообщил местный житель 11 апреля около 16:20. Работники ГСЧС сразу начали поиски, однако прекратили их из-за темноты. Предыстория Под Полтавой перевернулась лодка с 3 людьми: все погибли Что известно о погибших На странице Полтавской ОГА опубликовали сообщение о сочувствии. Выяснилось, что трое погибших – работали в областной администрации.

Двое из них работали в управлении инфраструктуры и цифровой трансформации Полтавской областной государственной администрации.

Третий на протяжении трех лет был сотрудником Департамента инфраструктуры и туризма ОГА. Как проходили поиски: видео Что известно о происшествии Инцидент произошел в Подольском районе города Полтава вблизи "Вакуленских шлюзов".

Перевернулась лодка, в которой находились 3 мужчин.

Спасатели проводили поиск в Полтавской области / Фото ГСЧС Тела двух мужчин спасатели нашли в течение 2 часов. Как сообщает Общественное, одного из них обнаружили на мели, а другого – на дне дамбы.

Поиск третьего пассажира лодки возобновили сегодня, 12 апреля, в 6 утра. Вблизи места, где затонула лодка, работали водолазы и спасатели.

В ГСЧС сообщили, что его тело нашли в 11:40. К теме На Луганщине нашли тело 17-летнего парня: его искали почти 2 месяца

Как проходили поиски в Полтаве / Фото ГСЧС