Усі троє загиблих на Полтавщині були чиновниками обласної адміністрації. Тіло третього загиблого рятувальники знайшли 12 квітня о 11:40 у річці Ворскла поблизу селища Вакуленці у 50 метрах від дамби.

Про інцидент повідомив місцевий житель 11 квітня близько 16:20. Працівники ДСНС одразу розпочали пошуки, проте припинили їх через темряву. Передісторія Під Полтавою перекинувся човен із 3 людьми: усі загинули Що відомо про загиблих На сторінці Полтавської ОДА опублікували повідомлення про співчуття. З'ясувалось, що троє загиблих – працювали в обласній адміністрації.

Двоє з них працювали в управлінні інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної адміністрації.

Третій протягом трьох років був співробітником Департаменту інфраструктури та туризму ОДА. Як відбувались пошуки: відео Що відомо про подію Інцидент стався на у Подільському районі міста Полтава поблизу "Вакуленських шлюзів регуляторів".

Перекинувся човен, в якому перебували 3 чоловіків.

Рятувальники проводили пошук на Полтавщині / Фото ДСНС Тіла двох чоловіків рятувальники знайшли впродовж 2 годин. Як повідомляє Суспільне, одного з них виявили на мілині, а іншого – на дні дамби.

Пошук третього пасажира човна поновили 12 квітня о 6 ранку. Поблизу місця, де затонув човен, працювали водолази та рятувальники.

У ДСНС повідомили, що його тіло знайшли об 11:40. До теми На Луганщині знайшли тіло 17-річного хлопця: його шукали майже 2 місяці

Як відбувались пошуки в Полтаві / Фото ДСНС