Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрывах

Накануне, в 23:33, Воздушные силы ВСУ писали о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Полтавы с северо-востока.

К слову, по воздушным целям в этот вечер ПВО работала в Киеве. Российские беспилотники фиксировали на северо-востоке области. "Шахеды" также атаковали Одессу – в городе слышали взрывы, есть перебои с электричеством.

Кроме того, в 21:31 и 21:49 местные сообщили о взрыве в Сумах. Ракета попала вблизи объекта гражданской инфраструктуры в пригороде. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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