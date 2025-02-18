Противовоздушная оборона работает по ним в небе над столицей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

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Что известно о взрывах в Киеве

Воздушная тревога для Киева и области была объявлена ​​ориентировочно в 21:27. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников. Далее были о БпЛА с северо-востока, также фиксировали цели на северо-востоке области.

Впоследствии у сети появились сообщения о том, что в Киеве было громко. Незадолго после этого, в 22:31, мэр Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны по вражеским беспилотниках.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, также Россия атаковала Сумы, воздушная тревога была объявлена ​​из-за угрозы баллистического удара. Ракета попала вблизи объекта гражданской инфраструктуры в пригороде. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.