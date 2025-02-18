Протиповітряна оборона працює по них у небі над столицею. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

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Що відомо про вибухи у Києві