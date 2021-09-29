Под посольством России состоялась акция в поддержку пленников Кремля

В Киеве, под стенами посольства России, состоялась акция. Активисты собрались, чтобы привлечь внимание к украинским политическим заключенным, которых незаконно удерживает Кремль.

Активисты зажгли дымовые шашки

Правозащитники вышли к российской дипмиссии с флагами Украины и дымовыми шашками. В руках они держали плакаты с надписями "Свободу политическим заключенным" и "Россия – тюрьма народов".

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Десяток активистов скандировали: "Свободу политзаключенным", "Долой оккупантов из Крыма".

Смотрите видео с акции под посольством России:

Накануне возле ОПУ состоялся перформанс "Жизнь заложников Кремля – это не игрушки"

28 августа возле Офиса президента состоялась похожая акция. Ее провели бывшие политические пленники и правозащитники. Активисты устроили красноречивый перформанс на фоне карты Украины с "оторванными" окровавленными территориями Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Кроме того, демонстранты надели на голову мешки и зачитали имена украинцев, которых содержат в тюрьмах России. После этого участников "расстреляли", чтобы показать, что пленным грозит смерть.



Под ОПУ в состоялся перформанс в поддержку пленных / Фото Валентины Полищук для 24 канала

По словам председателя правления Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, в России незаконно удерживают по меньшей мере 124 наших граждан. Еще 276 украинцев держат в неволе на территории временно оккупированного Донбасса.