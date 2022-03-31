Под постоянными обстрелами россиян остаются 20 тысяч жителей Изюма

Оккупанты продолжают агрессивные действия в разных городах Украины, в частности сконцентрированы и на Изюме Харьковской области. Ситуация в городе катастрофическая.

Там нет воды, света и связи, а 20 тысяч жителей остаются под обстрелами русских войск. Об этом сообщила Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

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20 тысяч жителей Изюма остаются под обстрелами

По словам Денисовой, в городе постоянно продолжаются ожесточенные бои. Из-за этого практически невозможно доставить любую гуманитарную помощь, как и уехать оттуда. Оккупанты постоянно отказывают в открытии коридоров, и низко прикрывают свои позиции горожанами.

К сожалению, пока невозможно посчитать количество жертв обстрелов и авиа бомбардировок, ведь связи с жителями нет.

Город получил страшные повреждения. Полностью разрушены больницы, детские сады и около 80% многоэтажной жилой застройки. В Изюме нет воды, газа, отопления, электроэнергии и мобильной связи. Жители города вынуждены выживать в адских условиях,

– заявила она.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека также добавила, что такое обращение с мирным населением является преступлением против человечности и военным преступлением, определенными Римским уставом международного уголовного суда.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека, чтобы та учла эти факты.

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