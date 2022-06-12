Российские кафиры решили отпраздновать "день России" новыми кражами и мародерствами. Для россиян преступление – это самое высокое утешение, поэтому ничего удивительного в таком извращенном подходе к празднованию памятных для них дат нет.

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Очередной вывоз ворованного металла из Мариуполя

Россияне на временно оккупированных территориях решили проводить разные свои "мероприятия", приуроченные к "дню России". Люди проигнорировали "концерты" врага – создавать картинку для российской пропаганды и играть на руку врагу свободные украинцы не собираются.

Впрочем, кроме "мер" россияне решили снова показать, что для них самое высокое счастье – кража. Как сообщил советник мэра Мелитополя Петр Андрющенко, из Мариуполя в направлении России отправилась очередная партия краденого из порта металлопроката. Это уже третий подобный рейс врага.

Пока "путлерюгенс" машет флагами по городу, Россия в порту отмечает по-настоящему: очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз. Таков он, "день России". День убийцы и мародера, – написал Андрющенко.

Россияне везут по морю краденый в Мариуполе металлопрокат: видео

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Российские кафиры похвастались тем, что открывают в уничтоженном ими Мариуполе детскую больницу. Без преступлений россияне не смогли обойтись даже здесь – постель для кроватей они украли в "Укрзализныце".

Враг намерен строить линию обороны в Мариуполе. Россияне надеются прикрыться мирным населением – свою линию они строят возле жилых домов и цинично заявляют о "живом щите" . Оккупантам отлично известно, что мужественные и героические ВСУ никогда не открывают огонь по жилым домам и надеются использовать этот фактор для удержания своих позиций.

Во время разбора завалов взорвался трактор кафиров . По предварительной информации, один захватчик и два работника российского МЧС "поехали" на концерт Кобзона.

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